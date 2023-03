Azerbaijan, stop all'obbligo del passaporto Covid

Anche l'Azerbaijan allenta le misure contro la pandemia. Il Paese ha annunciato di aver abolito l'obbligo dei passaporti Covid per i viaggiatori in ingresso. I turisti sono comunque invitati a vaccinarsi.

Secondo quanto riporta travelmole.com restano comunque in vigore alcune misure di sicurezza come l'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi pubblici. Inoltre l'Azerbaijan può contare su un alto tasso di vaccinazione della popolazione.



L'allentamento delle normative anti-Covid è stato deciso anche per ridare slancio all'industria turistica.