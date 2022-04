Azerbaijan Airlines riattiva la rotta da Malpensa verso Baku

Continua la ricostruzione del network degli aeroporti milanesi. Il nuovo annuncio arriva da Azebaijan Airlines, che ha annunciato la ripresa dei collegamenti con l’Italia grazie alla riapertura del volo verso Baku. I voli saranno operatori con A320 in configurazione da 20 posti in Vip class e 126 in economica.

I decolli da Malpensa sono previsti ogni mercoledì e sabato alle 11.30, con arrivo a Baku alle 18.10; le partenze dall’aeroporto dell’Azerbaijan sono schedulate sempre il mercoledì e il sabato alle 07.05 con arrivo alle 10.20. Gli orari consentono connessioni con mete come Tblisi, Dubai e Aktau, ma altre saranno aggiunte nel corso della prossima estate.