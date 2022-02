di Lino Vuotto

Ita Airways, United, Delta, American, Neos, Emirates e una new entry assoluta come La Compagnie. A poco più di un mese dall’avvio dell’orario estivo, il più atteso dal trasporto aereo per verificare alla prova dei fatti se sarà quello della prima vera sensibile ripresa, sembrano essere ormai fatti i giochi relativi ai collegamenti diretti tra Italia e Stati Uniti e il quadro che si presenta è quello di un ritorno ai fasti dei tempi migliori, quando il pubblico statunitense invadeva le nostre città portando soldi nelle casse del turismo incoming e i viaggiatori italiani raggiungevano la soglia di un milione all’anno.



E non va dimenticato che oltre ai collegamenti diretti le opportunità per il mercato saranno moltiplicate dai voli in connessione proposti da tutte le principali compagnie aeree europee, tornate anch’esse a mettere in campo network di alto livello sugli States.



New York in prima fila

Dopo il volo su New York aperto verso la fine dello scorso anno, Ita Airways potenzierà il proprio ventaglio di destinazioni avviando le operazioni anche su Boston, Los Angeles, New York e Miami da Roma e sempre New York da Milano Malpensa. Si conferma invece il volo bisettimanale, sempre da Malpensa, su New York effettuato da Neos così come proseguiranno le operazioni, riavviate con grande anticipo, da parte di Emirates, sempre sulla stessa direttrice. E su questa rotta c’è molta attesa per il debutto dei voli all business di La Compagnie, che effettuerà 5 frequenze alla settimana.



Delta

Chi si prepara a una forte scommessa in termini di rotte e frequenze è la pattuglia della major Usa, che si riavvicineranno alla programmazione estiva del 2019. “Da Roma voleremo su New York Jfk e su Atlanta con un bigiornaliero – aveva anticipato a TTG Italia Frederic Schenk, regional sales manager Delta for Southern Europe – a cui si aggiungerà anche il volo su Boston 5 giorni alla settimana. Da Milano invece avremo un volo bigiornaliero sulla Grande Mela e un volo giornaliero su Atlanta. E torneremo anche su Venezia, anche in questo caso sia da New York sia da Atlanta”.



American

In casa American si punta a un rilancio generale delle rotte transatlantiche con un totale di 61 partenze giornaliere. Per quanto riguarda l’Italia la compagnia aerea Usa si concentrerà in particolare sulla Capitale, con voli su Roma Fiumicino da New York Jfk, Philadelphia, Dallas, Chicago e Charlotte. Nessuna programmazione invece è prevista da Miami. American però avrà altre due rotte tricolori con il volo dalla Grande Mela su Milano Malpensa e quello da Philadelphia su Venezia.



United

Grande salto di qualità infine per United, che aveva iniziato a rompere gli indugi nel 2019 e che questa estate vuole provare a riappropriarsi della Penisola. Previsti due voli giornalieri tra Roma e New York, il ritorno su Napoli sempre dalla Grande Mela e l’avvio del collegamento tra Milano e Chicago a partire dalla fine di maggio.