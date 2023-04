Viking mantiene l'obbligo di vaccinazione per i passeggeri

Non è ancora tempo di chiudere con il Covid per Viking. La compagnia di crociere ha scelto di mantenere l’obbligo di vaccinazione per i suoi passeggeri.

La società ha spiegato la scelta di continuare a richiedere la prova di avvenuta immunizzazione al momento dell’imbarco deriva dalle pressanti richieste dei clienti. “I nostri ospiti, per il momento, vogliono una nave vaccinata” ha dichiarato Richard Marnell, executive vice president of marketing di Viking, riporta Travel Weekly. Il manager ha aggiunto però che “rivaluteremo la decisione col passare del tempo”.