Norwegian Air rinnova il programma Reward: più vantaggi per i frequent flyer

Si rinnova il programma fedeltà di Norwegian Air. La compagnia aerea lancerà il 28 marzo una nuova versione di Reward, proponendo ulteriori vantaggi per i frequent flyer.

In particolare, riporta Travel Mole, oltre a guadagnare il 2% di Cash Point in più su tutti i biglietti, i soci Reward potranno scegliere un benefit dopo l'ottavo volo effettuato entro 12 mesi (sono inclusi gli scali): tra questi, la possibilità di richiedere un bagaglio a mano.



I viaggiatori che avranno effettuato 32 voli o più in 12 mesi avranno accesso, invece, a tutti i vantaggi del programma. Questi includono caffè e tè gratuiti a bordo dei voli con catering, imbarco prioritario, CashPoint senza data di scadenza e servizio clienti prioritario.



I membri Reward potranno guadagnare CashPoint anche acquistando un servizio da uno dei partner di Norwegian Reward o utilizzando la loro carta di credito Norwegian: nello specifico 1% di CashPoint sui biglietti Lowfare, 2% di CashPoint sui biglietti LowFare+ e 5% di CashPoint sui biglietti Flex.



I CashPoint potranno essere utilizzati per pagare biglietti aerei, bagagli registrati, prenotazioni di posti a sedere, pasti prenotati in anticipo e altro ancora.