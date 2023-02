Norwegian Air, ritorno agli utili nel 2022

Anche Norwegian Air torna alla redditività. La compagnia ha annunciato di aver chiuso il 2022 con un utile operativo di 1,5 miliardi di corone norvegesi (pari a circa 137 milioni di euro).

Un risultato ottenuto, come precisa ttgmedia.com, nonostante un quarto trimestre non brillante.



Negli scorsi anni Norwegian ha dovuto sospendere le attività di lungo raggio, sulle quali aveva investito molto nelle stagioni precedenti, concentrandosi sul business nazionale. Ora invece la compagnia è al lavoro per ripristinare il network internazionale.



Il vettore ha anche sottolineato che il risultato è stato raggiunto nonostante le difficoltà dell'anno, come l'impennata del prezzo del carburante e il cambio sfavorevole con il dollaro.