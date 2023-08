I conti di Norwegian Air non piacciono alla borsa di Oslo. Dopo la pubblicazione dei conti trimestrali il vettore ha registrato un brusco calo nel valore delle azioni.

Secondo i dati, il vettore ha registrato un utile netto in calo del 57% (a qutoa 538 milioni di corone norvegesi) con un risultato inferiore alle attese. I ricavi operativi invece sono arrivati a 6,9 miliardi, in crescita del 41%.



Flessione per l'Ebit, come nota ilsole24ore.com, che scende a 650 milioni, il 52% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il vettore sottolinea però che i dati 2022 avevano beneficiato dei ricavi relativi alla vendita di aerei.



Le cause del calo

Ma non è questo l'unico fattore determinante. Secondo il vettore la causa del calo è anche la congiuntura economica, caratterizzata da un'incertezza generale e dall'indebolitmento della corona norvegese nei confronti sia dell'euro che del dollaro.



Il vettore sottolinea però di aver registrato una forte domanda su tutti i mercati nel corso dell'estate, con rendimenti in miglioramento.