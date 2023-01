di Amina D'Addario

Alle prese con la ripresa improvvisa della domanda, ma puntuali come un orologio svizzero. Un esercizio quasi impossibile, che invece è riuscito ad alcune compagnie aeree come la brasiliana Azul e le giapponesi Ana e Japan Airlines.

Sono loro i vettori più puntuali del 2022 secondo il ranking stilato da Cirium sulla base dell’analisi dei dati di volo in tempo reale. Una classifica che ha visto distinguersi Delta Air Lines, che oltre a essere la regina della puntualità in Nord America, si è aggiudicata per il secondo anno consecutivo il Cirium Platinum Award, un premio che prende in considerazione voli in orario, complessità operativa e capacità di un vettore di limitare l’impatto dei disagi sui propri passeggeri.



In Europa, invece, a spiccare per la capacità di schivare ritardi e cancellazioni è Iberia, che lo scorso anno ha raggiunto una puntualità delle operazioni vicina all’86%, davanti ad Air Europa (84%), Iberia Express (83,8%) e Vueling (82%). Per trovare un’italiana bisogna arrivare al settimo posto con Ita Airways che ha volato rispettando i tempi 8 volte su dieci.



Con oltre il 95% delle operazioni in orario la giapponese StarFlyer è invece risultata la low cost migliore al mondo in termini di puntualità e Tokyo Haneda l’aeroporto più efficiente con oltre il 90% delle partenze in orario, davanti al Kempegowda International Airport, in India, e al Salt Lake City International Airport, negli Stati Uniti.



Più pesante l'impatto delle cancellazioni e della carenza di personale sugli aeroporti europei, che nel 2022 non riescono a scalare la top ten degli scali più performanti.