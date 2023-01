Aeroporti italiani in classifica: il ranking dei migliori scali

Dal wi-fi gratuito ai servizi di fast track fino alla possibilità di raggiungere in maniera agevole il centro città. Sono molteplici i fattori da considerare quando si valuta il comfort di un aeroporto.



Ma quali sono i migliori scali della Penisola? Secondo ParkVia, piattaforma online per la prenotazione dei parcheggi in aeroporto, a occupare la prima posizione è Roma Fiumicino, dove i viaggiatori, sottolinea l'azienda, “possono usufruire di wifi gratuito illimitato e lounge aeroportuali prima del volo insieme a un parcheggio coperto”. Sul podio anche Napoli Capodichino, che tra i suoi plus ha la vicinanza alla città, appena 4,4 km, e Milano Malpensa con “oltre 150 destinazioni”.

Gli scali della top ten

Altri scali top in Italia sono Olbia, che ha il più alto punteggio di recensioni Google tra quelli presi in considerazione, seguito da Milano Linate, Bari, Cagliari, Torino, Venezia e Milano Bergamo.



In fondo alla classifica per il comfort, troviamo invece Crotone e, in penultima posizione, l’aeroporto internazionale d’Abruzzo. Scali “più piccoli” che, evidenzia l'azienda, “non hanno ancora investito in strutture più elaborate”.



Amina D'Addario