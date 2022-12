Fiumicino, controlli di sicurezza più rapidi con il servizio QPass

Da ieri è operativo all'aeroporto di Fiumicino QPass, un servizio gratuito che consente ai passeggeri di prenotare un appuntamento ai varchi di sicurezza per usufruire di un ingresso e di un percorso dedicati.

Per accedere al servizio basta effettuare la prenotazione da casa o in aeroporto, a partire da 7 giorni prima del volo, attraverso la sezione dedicata sul sito di Adr (società che gestisce lo scalo), inserendo il volo, il numero di persone in partenza e l'indirizzo e-mail.



Il passeggero potrà scegliere l'orario che meglio si addice alle sue esigenze. Completata la procedura, riceverà un QR Code e una e-mail di conferma recante le informazioni relative al terminal e all’orario dell’appuntamento.



Sarà così sufficiente presentarsi all’ora di prenotazione presso l’ingresso QPass del varco di sicurezza, mostrare il QR Code per accedere all’ingresso e alla fila dedicati per effettuare i controlli di sicurezza.



Il servizio è in funzione sia al Terminal 1 che al Terminal 3.



“Il servizio - spiega Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma - porta vantaggi pratici diretti: attraverso questo sistema il passeggero può organizzare in anticipo il suo tempo prima del volo, attraversare agevolmente il controllo di sicurezza, avendo così a disposizione più tempo per se, per esempio per fare shopping o mangiare qualcosa, prima del proprio imbarco. Proprio per questo è il passeggero stesso a scegliere la finestra temporale tra quelle disponibili per il servizio di accesso prenotato, potendo gestire in questo modo in maniera pratica ed efficiente le proprie esigenze”.