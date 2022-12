Decollerà domani, sabato 17 dicembre, il nuovo collegamento targato Ita Airways per le Maldive. Il volo partirà da Roma Fiumicino e avrà un numero di frequenze variabile per tutta la stagione invernale.

Sono previste infatti due voli alla setimana, il sabato e la domenica, il 17 e il 18 dicembre e dal 28 gennaio al 25 marzo. Le frequenze saranno invece tre dal 21 al 25 dicembre e dal 19 al 22 gennaio. Si passerà a quattro voli la settimana dal 26 dicembre al 1 gennaio e dall'11 al 15 gennaio; si raggiungeranno poi le 5 frequenze nel periodo tra il 2 e l'8 gennaio. Nel complesso, il volo sarà operato fino al 15 aprile del prossimo anno. Le partenze da Roma Fiumicino sono previste alle 22:15 con arrivo a Malé alle 11:25 (ora locale); i decolli dalle Maldive sono schedulati alle 13:25 (ora locale) e arrivo nella Capitale italiana alle 19.30/19.45.



Le prospettive per il turismo

Il nuovo collegamento intercontinentale "arriva solo pochi giorni dopo l’avvio dei voli diretti per Tokyo e Delhi", come precisa in una nota Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita Airways e ceo Volare. La manager prosegue: “Il collegamento è volto a sviluppare ulteriormente il nostro network individuando le destinazioni con maggior potenzialità e di maggior interesse non solo per il cliente finale ma anche per i partner commerciali, tour operator e agenzie di viaggio specializzate sulla destinazione". E aggiunge: "I passeggeri Ita Airways potranno raggiungere le Maldive anche con comode connessioni non solo dall’Italia ma da tutta Europa”.



Thoyyib Mohamed, amministratore delegato di Visit Maldives, aggiunge: "Siamo certi che l'aumento della connettività diretta aumenterà gli arrivi durante le festività natalizie e l’inverno. L'Italia è da sempre uno dei nostri mercati chiave, storicamente importante per l'industria del turismo maldiviano. I turisti del Bel Paese sono stati infatti i primi a visitare le Maldive quando abbiamo avviato lo sviluppo turistico esattamente 50 anni fa". L'a.d. sottolinea inoltre che "attualmente, l'Italia è il 5° mercato in termini di volume di arrivi con oltre 80.000 visitatori (5,4% della quota di mercato totale)".