India e Italia più vicine: le opportunità del nuovo volo Ita Airways

Incontro a New Delhi tra la nuova ceo di Enit, Ivana Jelinic, e l’ambasciatore italiano Vincenzo De Luca per sviluppare sinergie turistiche tra Italia e India. Un obiettivo che si rende più concreto dal lancio del volo Ita Airways che collega Roma Fiumicino a New Delhi, confermando così l’impegno sul fronte incoming per incentivare gli arrivi di turisti indiani in Italia.

La nuova rotta si inserisce, infatti, nella strategia di promozione del turismo e del brand Italia nel mondo, per potenziare un mercato di oltre un miliardo e mezzo di potenziali viaggiatori big spender long haul... (continua a leggere su HotelMag)