Frequent Flyer da record: storia del passeggero che ha accumulato 14 milioni di miglia con Delta

A un passeggero medio di Delta, collezionare la bellezza di 14 milioni di miglia richiederebbe oltre 300 anni. Ma c'è uin frequent flyer del vettore che è riuscito ad arrivare a questo risultato in 30 anni.

Si chiama Todd e, come riporta sympleflying.com, vola regolarmente tra la California e New York. Il volo con cui ha consacrato il suo 14esimo milione di miglia, lo scorso 6 marzo, coincideva con il suo compleanno e per lui è scattato un doppio festeggiamento da parte del personale della compagnia.



L'equipaggio di volo ha infatti ricevuto un insolito messaggio Acars (Aircraft Communication Addressing and Reporting System) dal centro operativo: il sistema è utilizzato di norma per comunicare istruzioni speciali, ma questa volta l'indicazione era proprio quella di celebrare il doppio traguardo dello speciale passeggero.