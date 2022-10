La US Transportation Security Administration ha segnalato di aver registrato domenica scorsa il più alto numero di passeggeri a far data dal febbraio 2020. Il dato, come riporta Travelmole, si riferisce ai passeggeri dei voli registrati in un giorno, che sono stati pari a 2,49 milioni.

Questo risultato è stato il più elevato da metà febbraio 2020, quando la Tsa avevaregistrato quasi 2,51 milioni di passeggeri, in calo tuttavia rispetto allo stesso giorno del 2019, quando viaggiarono 2,61 milioni di persone. Il precedente record post-pandemia risaliva al 1 luglio di quest'anno.

Tuttavia, Airlines for America afferma che il numero complessivo di voli è ancora in calo di circa il 15% rispetto ai livelli pre-pandemia, con un numero di passeggeri in flessione di circa il 7%.

La domanda di viaggi aerei "rimane molto forte nonostante le tariffe elevate - aveva affermato la scorsa settimana Ed Bastian, ceo di Delta Air Lines -. Anche i viaggi di lavoro continuano a riprendersi in linea con le nostre aspettative, poiché le prenotazioni sono migliorate dopo il Labor Day".



Negli Stati Uniti le tariffe aeree anno su anno sarebbero intanto aumentate del 40% in settembre e potrebbero raggiungere livelli record nel periodo delle vacanze di Natale.