Caro voli: in Nord America le tariffe premium aumentano più delle economy

Il caro biglietti pesa di più sulle tariffe alte. Secondo le rilevazioni Skytra (la controllata di Airbus che monitora quotidianamente i prezzi dei biglietti aerei), in Stati Uniti e Canada l'aumento delle cabine economy è del 5% rispetto al 2019; ma quelli delle cabine premium sono balzati addirittura del 36%.

Cambiano anche i tassi di occupazione, come riporta travelweekly.com: per i posti premium il traffico è aumentato del 28%, mentre per la classe econonomy l'incremento si limita al 7%.



Solo la scorsa settimana Delta aveva affermato che la domanda di posti premium nel terzo trimestre acveva superato quella della cabina principale del 10%.