Iata: Danimarca e Islanda rivedano l'aumento delle tariffe di sorvolo

Un incremento dei prezzi del 30% che, secondo la Iata, andrebbe riconsiderato. L'associazione delle compagnie aeree si rivolge a Danimarca e Islanda chiedendo di rivedere l'aumento delle tariffe di sorvolo, che vanno a incidere direttamente sul costo dei voli.

Si tratta della somma dovuta dai vettori che effettuano il passaggio in uno spazio aereo straniero, che rappresenta il pagamento per i costi dei servizi di controllo del volo. Danimarca e Islanda, precisa simpleflying.com, controllano ampie porzioni dello spazio aereo del Nord Atlantico, in cui passa una fetta non indifferente degli aerei che collegano l'Europa e il Nord America.



L'aumento di circa il 30% delle tariffe di sorvolo dovrebbe scattare dal prossimo primo gennaio, andando a influire direttamente sui costi dei voli.