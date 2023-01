In India potrebbe debuttare una nuova compagnia aerea entro l’anno

Sarebbero in corso d'opera i lavori per dare vita in India a una nuova compagnia aerea regionale. Sarebbe infatti stata depositata una domanda al Ministero dell'aviazione del Paese asiatico per avviare l'iter burocratico.

Secondo quanto riporta simpleflying.com il progetto farebbe capo all'ex executive vice president di Kingfisher Airlines, Manoj Chacko, che avrebbe già trovato oltre 24 milioni di dollari di investimento per il progetto. Il nome del vettore dovrebbe essere Fly91.



Stando alle informazioni di stampa, l'idea della compagnia aerea regionale risalirebbe agli anni in cui il manager lavorava in Kingfisher. Ma il progetto avrebbe iniziato a prendere corpo negli ultimi 3 anni.



Il piano sarebbe quello di creare una compagnia in grado di servire le città di media grandezza, non ancora collegate ma con una grande domanda. Si tratta di destinazioni come Latur, Singhdurg, Nanded e Solapur nel Maharashtra.



Secondo le previsioni, la compagnia potrebbe avviare le operazioni già il prossimo settembre.