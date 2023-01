“Abbiamo visto un bagliore di normalizzazione e gli aeroporti stanno iniziando a riempirsi con quei passeggeri che ci sono mancati molto". Così il presidente e amministratore delegato di Korean Air, Walter Cho, ha salutato il 2023 nel messaggio di inizio anno, ripreso in una nota del vettore stesso.

Un discorso incentrato sulla ripresa e sui progetti, dopo quasi tre anni di operazioni a singhiozzo. "Dobbiamo identificare in anticipo le destinazioni e i servizi preferiti dai nostri clienti e analizzare quando e dove aggiungere operazioni e quali servizi migliorare" ha esortato il presidente. Che ha poi aggiunto: “Ci sono state numerose sfide sulla nostra strada, ma le abbiamo sempre superate e sfruttate per creare nuove opportunità. Siamo armati di oltre mezzo secolo di esperienza e utilizzeremo questa comptenza per affrontare il nostro futuro”.



Il 2023 dovrebbe anche essre l'anno della chiusura dell'acquisizione di Asiana da parte del vettore.