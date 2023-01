Korean Air riprende i voli verso quattro destinazioni europee

Dopo una pausa di tre anni dovuta alla pandemia, Korean Air riprenderà i servizi verso quattro destinazioni europee. A partire dalla fine di marzo, il vettore ripristinerà le rotte per Praga e Zurigo; e dalla fine di aprire quelle per Istanbul e Madrid.

Nel dettaglio, dal 27 marzo la compagnia aerea riprenderà le sue operazioni per Praga tre volte a settimana il lunedì, il mercoledì e il venerdì. I voli partiranno da Incheon alle 12:45 e arriveranno a Praga alle 16:55. I voli di ritorno partiranno da Praga alle 18:50 e arriveranno a Incheon alle 11:50 del giorno successivo.



I voli tra Incheon e Zurigo inizieranno dal 28 marzo e opereranno tre volte a settimana, il martedì, il giovedì e il sabato. I voli partiranno da Incheon alle 12:20 e arriveranno a Zurigo alle 17:30. I voli di ritorno partiranno da Zurigo alle 19:30 e arriveranno a Incheon il giorno successivo alle 13:35.



Dal 24 aprile, riprenderanno i servizi per Istanbul tre volte a settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì. I voli partiranno da Incheon alle 13:40 e atterreranno a Istanbul alle 19:40, mentre i voli di ritorno partiranno da Istanbul alle 21:20 e arriveranno a Incheon alle 13:25 del giorno successivo.



La rotta Incheon-Madrid riprenderà, invece, dal 25 aprile con servizi tre volte a settimana il martedì, il giovedì e la domenica. I voli partiranno da Incheon alle 11:35 e arriveranno a Madrid alle 18:00, mentre i voli in partenza da Madrid partiranno alle 20:00 e arriveranno a Incheon il giorno successivo alle 15:55.