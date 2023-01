Korean aumenta i voli sull’Italia: Roma-Seul giornaliero e Milano con 4 frequenze

Sono in arrivo 5 frequenze aggiuntive per l’estate sulle rotte tra Italia e Corea operate da Korean Air. Attualmente il vettore collega gli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino con tre frequenze alla settiamana, ma queste sono destinate a diventare giornaliere, nel caso di Fco, e a salire a quota 4 per l’hub del Nord Ovest.

La rotta sulla Capitale avrà sette frequenze alla settimana a partire dell’avvio dell’orario estivo e sarà operata utilizzando in B777-300 con 227 posti in economy e 50 in business. Il quarto volo su Milano, il lunedì, sarò invece attivo dal mese di luglio e verrà operato con un B787-900 con 245 posti in economy e 24 in business.