Korean Air torna a volare da Fiumicino a Seoul

È ripreso ieri il collegamento diretto tra Roma Fiumicino e Seoul di Korean Air dopo lo stop legato alla pandemia.

Inizialmente, la frequenza sarà di tre voli settimanali (martedì, giovedì e sabato) con partenza da Roma Fiumicino alle 21.25 ed arrivo a Seoul alle 15.40 del giorno successivo. Il rientro da Seoul sarà negli stessi giorni con partenza dall’Aeroporto di Incheon alle 13.00 con arrivo a Roma nello stesso giorno alle ore 19.30.



“Sono convinto che la ripresa dei voli sarà uno stimolo importante per il futuro e siamo pronti a mostrarvelo” ha detto Lee Ki Wook, general manager di Korean Air durante l’inaugurazione.



“L’intensificarsi dei collegamenti diretti con Seoul ribadisce la rilevanza del mercato coreano che, non a caso, nel 2019 aveva superato la soglia record di 430.000 passeggeri trasportati - ha dichiarato Ivan Bassato, responsabile Business unit aviation di Adr -. Auspicando di vedere presto la piena ripresa di tali volumi, siamo orgogliosi che Korean Air, storico partner di Aeroporti di Roma, scelga lo scalo di Fiumicino nell’ambito della ricostruzione del proprio network internazionale”.



La riapertura dell’operatività da Roma è il segnale di un ritorno alla normalità e della progressiva riattivazione dei voli intercontinentali del network. Inoltre, conferma l’attenzione della compagnia al mercato europeo ed in particolar modo a quello italiano, in vista di una forte relazione commerciale e turistica tra le due nazioni.