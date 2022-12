Sono giorni decisivi per il destino di Blue Panorama. Dopo la decisione di “improcedibilità della domanda di concordato preventivo” varata dal Tribunale di Milano si attendono ora le decisioni in merito alla nomina di un commissario predisposto al procedimento che dovrebbe portare alla liquidazione della compagnia aerea del Gruppo Uvet.

Da parte dell’azienda al momento non ci sono indicazioni su quale saranno i tempi e i modi, anche se appare ormai chiaro che il destino del vettore appare ormai segnato, a meno di un intervento di un cavaliere bianco interessato a fare sopravvivere lo storico marchio dei collegamenti charter tricolori.



Come noto nelle scorse settimane si era ritirato il fondo americano Bateleur, che in primavera aveva siglato un accordo con Uvet per rilevare la compagnia, aprendo così l astrada a una decisione giudiziaria sulle sorti del vettore, non essendoci da parte del gruppo presieduto da Luca Patanè la volontà di investire ulteriormente nella compagnia.