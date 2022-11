Si complica la vicenda di Blue Panorama. A sei mesi dall’annuncio della cessione della compagnia al fondo americano Bateleur Capital, quest’ultimo si sarebbe ritirato e ora per la compagnia aerea del Gruppo Uvet si rischia che si possa arrivare alla parola fine.

La nota dei sindacati

La notizia è emersa nel corso dell’incontro con i sindacati che si è tenuto venerdì scorso. Nel comunicato congiunto diffuso da Anpav e Anpac riportato da Italiavola, viene spiegato che la comunicazione è arrivata dalla rappresentanza di Blue Panorama, che ha anche evidenziato che il prossimo step è previsto per il 15 dicembre quando “il giudice delegato incaricato per il concordato preventivo valuterà l’inammissibilità del piano e assumerà le decisioni conseguenti – sottolineano sempre i sindacati -, anche collegate alla dichiarata non volontà da parte della proprietà Uvet di investire capitali nella Società Blue Panorama”.



Da parte della società al momento non è arrivato alcun commento. Bisognerà quindi ora attendere le decisioni che verranno prese il prossimo 15 dicembre per capire quale potrà essere il destino del vettore.