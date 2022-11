Resta poco da dire su Blue Panorama. L’uscita di scena del fondo americano Bateleur ha semplicemente chiarito che non vi sono margini per rivedere in pista la compagnia fino a poco tempo fa guidata da Luca Patanè.

Si tratta dell’ennesimo vettore italiano che deve rientrare negli hangar a testa bassa. Per qualche tempo Blue Panorama nella versione Franco Pecci aveva dato prova di resistenza sul fronte charter, poi passata sotto il cappello Uvet ha resistito qualche stagione. Addirittura immaginandosi un futuro diverso chiamato Luke. La pandemia ha poi azzoppato in maniera definitiva un sogno di Patanè. Il presidente che ha cercato invano di resistere a tutti i venti di crisi. Un’altra compagnia italiana che deve abbandonare tristemente la scena.