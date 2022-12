"La leva prezzo è sempre stata, e sempre sarà, una forte dinamica di marketing per tante persone che viaggiano, e alcune compagnie aeree puntano proprio su questo. Tuttavia, per Emirates, l’obiettivo principale rimane la soddisfazione del cliente, che può essere garantita da un servizio di alto livello, che sia sicuro e confortevole”. Flavio Ghiringhelli, country manager in Italia della compagnia di Dubai, non vuole spostare il focus anche in una situazione come quella attuale, in cui le compagnie aeree low cost continuano a guadagnare quote di mercato sfruttando la leva del pricing...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)