L’agenzia di viaggi è morta, viva l’agenzia. Sembra proprio il caso di dirlo davanti alla novità appena lanciata da Emirates, che ha deciso di creare una rete di adv a marchio con le quali si posizionerà nei Paesi compresi nella rete della compagnia aerea.

Si chiama Emirates World il primo ‘prototipo’ di agenzia, che il vettore ha aperto nel quartiere di Jumeirah a Dubai. L’agenzia si presenta come uno spazio aperto e fluido in cui i clienti possono fare acquisti per tutte le loro esigenze di viaggio in un ambiente simile a una lounge, il vettore prevede altri modelli di agenzia. Accanto a Emirates World si troveranno le Travel Store e i chioschi di viaggio; il modello di agenzia sarà determinato dalle esigenze dei clienti in ciascun mercato, inclusi il posizionamento strategico, l'affluenza nei locali e le tendenze in evoluzione dei viaggiatori.



“L'apertura di questo concept store rappresenta l'espressione della nostra visione di vendita al dettaglio per il futuro e segna il primo dei numerosi punti vendita che apriremo nei prossimi anni attraverso la nostra rete – spiega Adnan Kazim, chief commercial officer di Emirates - . Fa anche parte della nostra più ampia strategia di vendita al dettaglio per rendere l'esperienza in negozio più comoda, coinvolgente e personale. Impiegheremo un mix tra tecnologia all’avanguardia e servizio personalizzato one-to-one, offerto dai nostri consulenti di viaggio altamente competenti”



L'esperienza Emirates World

Il fulcro dell'esperienza di Emirates World è l’area dedicata ai posti in classe Premium Economy della compagnia aerea. I clienti possono rilassarsi, sdraiarsi e provare la Premium Economy, così da sapere cosa aspettarsi quando viaggeranno in questa classe molto ricercata



I consulenti di viaggio di Emirates saranno a disposizione per fornire una consulenza personalizzata per le esigenze di viaggio end-to-end dei clienti. I consulenti sono stati formati in modo incrociato, garantendo uno sportello unico che include biglietteria aerea e supporto per informazioni su Holidays e Skywards. I clienti potranno sfruttare la tecnologia intelligente come gli schermi self-service che riducono i tempi di attesa e consentono un servizio più rapido.



I clienti potranno anche sfogliare una selezione di merchandising e accessori da viaggio dell'Emirates Official Store e potranno anche rinfrescarsi e rilassarsi con una selezione di caffè, tè e altre bevande.