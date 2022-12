Emirates: quarto volo giornaliero su Bangkok da gennaio

Aumenta la domanda per i viaggi in Thailandia da tutto il mondo e le compagnie aeree cercano di rispondere a questo trend incrementando il numero di voli laddove personale e aerei disponibili lo consentano. Tra queste spicca Emirates, che a partire dal primo gennaio aggiungerà un volo giornaliero in più su Bangkok, portandoli così a quota quattro.

Per il vettore di Dubai la Thailandia sta diventando una delle destinazioni chiave dell’offerta a lungo raggio, considerando anche i due giornalieri che la compagnia effettua su Phuket. Un ventaglio di opzioni che consente di avere un ampio bacino internazionale per i collegamenti in connessione via Dubai, Italia compresa.



Il nuovo collegamento, si legge su Simpleflying, sarà operato con un A380 della flotta configurato con tre classi di servizio.