Emirates, riaperte 30 lounge nel mondo

Sono più di 30 le lounge riaperte nel mondo da Emirates dopo la pandemia. Il vettore ha infatti riportato in attività l'Emirates Lounge situata nell'atrio C dell'aeroporto internazionale di Dubai, la settima dello scalo in cui i passeggeri premium potranno rilassarsi.

La lounge si sviluppo su uno spazio di 1.308 metri quadrati e offre 265 posti a sedere.



I clienti di First e Business Class possono accedervi gratuitamente, così come i soci Silver, Gold e Platinum Skywards. I passeggeri Premium Economy ed Economy possono usufruire, invece, dell'accesso a pagamento.



L'aera è attualmente aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per soddisfare l'elevata domanda di viaggio delle festività natalizie.