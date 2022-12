Scaffidi, Air Europa:

“Stiamo continuando ad aumentare l’offerta e ci apprestiamo a recuperare le frequenze prepandemia. A partire dal ritorno del volo su Salvador de Bahia, che riaprirà il prossimo 20 dicembre”. Renato Scaffidi, country manager Italia di Air Europa, spiega le prossime mosse della compagnia dopo una stagione estiva che ha superato le aspettative in termini di vendite.

“Puntavamo molto sul ritorno delle connessioni sul Brasile – prosegue - e con la prossima astate riattiveremo anche Recife e Fortaleza”. Per quanto riguarda l’Italia nell’operativo invernale confermati i voli su Roma e Milano, mentre per la summer 2023 i giochi devono ancora essere fatti: “Tutto dipende dall’andamento delle consegne degli aerei. Noi abbiamo un accordo con AirCap e Avalon per 17 aerei, 10 B737 e 7 Dreamliner con consegne previste tra il 2023 e il 2025, ma come stiamo vedendo a livello generale la prudenza è d’obbligo per i ritardi nella filiera”.



Se ci saranno gli spazi primo obiettivo sarà il ripristino del collegamento su Venezia.