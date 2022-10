Air Europa noleggia cinque B787 non utilizzati da Norse

Norse ha 15 B787. Ma al momento non gli servono. Dopo il taglio dei voli per l'inverno e la prossima estate, la compagnia si trova con più aeromobili del necessario e così, dei 15 Boeing in flotta, ne utilizzerà al massimo 10.

Come riporta preferente.com, quattro erano già stati noleggiati a Air Europa. E con un ulteriore accordo il vettore spagnolo si è aggiudicato anche il quinto.



Il contratto per i Dreamliner di Norse (che arrivano da Norwegian) era stato stipulato nel 2021, quando le misure contro la pandemia erano ancora serrate in gran parte del mondo. Questo avrebbe consentito al vettore di aggiudicarsi gli aereomobili a un prezzo particolarmente vantaggioso.