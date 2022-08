Norse Atlantic debutta da Berlino con i voli sugli Stati Uniti

Norse Atlantic Airways non si ferma e dopo l’avvio delle operazioni dallo scalo di Gatwick è ora la volta di Berlino. Dopo gli annunci delle scorse settimane hanno preso infatti il via i primi collegamenti dallo scalo tedesco, sempre in direzione Stati Uniti.

La compagnia norvegese che cerca di rilanciare il low cost a lungo raggio ha iniziato a effettuare i collegamenti su New York e Los Angeles e nel corso dell’inaugurazione, si legge su TTG Media, è stato annunciato anche il prossimo volo, che prenderà il via a dicembre, ovvero Berlino-Fort Lauderdale.



"Con l'aggiunta della nostra rotta su Fort Lauderdale che inizierà a dicembre – ha sottolineato il ceo Bjorn Tore Larsen -, saremo il più grande vettore a lungo raggio che opera da Berlino".