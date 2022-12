Air Europa riattiva la rotta su Salvador de Bahia

Riprenderanno il prossimo 21 dicembre i voli tra Madrid e Salvador de Bahia operati da Air Europa. Per il 2023 la compagnia prevede di offrire oltre 78mila posti su questa rotta, con oltre 250 voli.

Inoltre, come afferma preferente.com, il vettore ha anche ampliato l'offerta dei voli in Brasile grazie al codeshare firmato con Azul, grazie al quale ha aggiunto altre nove città del Paese al suo network.



Ancora in Brasile. Air Europa torna a volare sempre dal Barajas verso San Paolo: per entrambe le rotte sulla destinazione sudamericana sarà utilizzato il B787.



Il decollo da Madrid per Salvador De Bahia è previsto alle 15:25, con arrivo alle 20:30 ora locale. Il volo di ritorno parte invece dal Brasile alle 22:55 ora locale per arrivare in Spagna alle 11:25.