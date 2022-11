Air Europa verso una chiusura d'anno in utile

Air Europa prevede di chiudere l'anno con in Ebitda di 160 milioni di euro. La previsione è stata fatta in base al buon andamento nella seconda parte dell'anno, che ha visto un netto recupero.

Determinante, come riporta preferente.com è il terzo trimestre, al termine del quale il vettore ha realizzato 87 milioni di euro di profitti. Rispetto allo scorso anno si tratta di una crescita del 237%; ma è positivo anche il confronto con il 2019 e segna una progressione del 27%.



Da luglio l'occupazione media è salita all'85%, ovvero 11 punti percentuali in più rispetto alla seconda metà del 2021 e in crescita (1 punto percentuale) anche rispetto al primo semestre dell'ultimo anno. Sempre stando alle stime, tra luglio e dicembre il vettore servirà 5 milioni di passeggeri.



L'outlook per il 2023 resta positivo, nonostante le incertezze riguardanti il cambio del dollaro, l'inflazione e la situazione politica internazionale.