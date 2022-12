Ita Airways e Itabus: via ai servizi integrati da Perugia e Pescara

Viaggiare da Perugia e Pescara verso le destinazioni del network di Ita Airways con un biglietto unico e integrato che unisca pullman e aereo.

Questo il frutto della partnership tra Ita Airways e Itabus, che propongono un servizio operativo con autobus dedicati, in partenza dai bus terminal di Perugia e Pescara in connessione con l’aeroporto di Roma Fiumicino, da cui ci si potrà imbarcare alla volta di una delle destinazioni del network del vettore.



Gli orari

Da Perugia il bus parte alle 4,10 e alle 15,20, raggiungendo Fiumicino rispettivamente alle 7,20 e alle 18,30. Da Roma la partenza è alle 10 o alle 22,20.

Da Pescara gli orari sono simili: 4,05 e 15,15, con arrivo rispettivamente alle 7,20 e alle 18,30. Il ritorno da Fiumicino è sempre alle 10 o alle 22,20.



Per usufruire del servizio basterà effettuare il web check-in sul sito ufficiale di Ita Airways e successivamente presentarsi al bus terminal con almeno 30 minuti di anticipo rispetto all’orario di partenza. I pullman di Itabus sono veicoli di ultima generazione e ad emissioni ridotte, dotati di toilette di bordo e connessione wi-fi gratuita e la durata del viaggio è di circa 3 ore.



All’arrivo allo scalo di Roma Fiumicino si potrà raggiungere il gate dopo aver consegnato i bagagli ai banchi check-in del Terminal 1 oppure, in caso di bagaglio a mano, si potranno raggiungere direttamente i controlli di sicurezza.



Allo stesso modo, se si dovranno raggiungere le destinazioni di Perugia e Pescara, si potranno ritirare i bagagli e poi raggiungere il pick-up point (AdR Polo Bus’ – Livello Arrivi T3– Stalli 10-11), dove sarà presente un Itabus pronto a partire.