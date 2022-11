Ita Airways, il Roma-Malè sarà operativo fino al 15 aprile 2023

Sarà attivo anche a Pasqua il nuovo volo Roma-Malè di Ita Airways. Lo ha reso noto, attraverso una nota, la compagnia aerea, precisando che il collegmento da Fiumicino resterà operativo fino al 15 aprile 2023.

La rotta per le Maldive, che debutterà il prossimo 17 dicembre, è già in vendita su tutti i canali del vettore (agenzie di viaggi, call center, sito ufficiale di Ita Airways).



Si tratta di una delle tre novità di lungo raggio annunciate lo scorso autunno dal vettore per la winter alle porte. Le altre due permetteranno di raggiungere, sempre dallo scalo romano, Tokyo e Nuova Delhi.