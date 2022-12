Le Maldive secondo Mosaico, così cambia la domanda per le isole

Una destinazione che continua a registrare un buon trend di crescita e la cui tipologia di richieste sta cambiando. Sono le Maldive secondo Mosaico Tour Operator, che sta rafforzando sempre più la disponibilità di prodotto nell’arcipelago. “Molto buone le vendite di Capodanno, con soggiorni caratterizzati dall'utilizzo dei voli di linea - commenta Filippo Tura, direttore business development -; una vera e propria offensiva per consolidare il target d’alta gamma di Mosaico, incentrato su prodotti d’eccellenza che coinvolgono sempre e solo strutture ricettive selezionate per il proprio target di riferimento”.



Mercato in evoluzione

A fotografare il mutamento della domanda è Franco Tura, responsabile del tour operator: “Oggi il mercato delle Maldive - spiega - non è attratto solo dalle classiche mete dei resort all inclusive, ma anche dalle altre eccellenti isole abitate dalle popolazioni locali e dove il segmento Guest House sta ricevendo sempre più richieste”.

Sul fronte degli operativi aerei, “è strategico il volo diretto di Ita Airways che permette il fideraggio dagli scali domestici soprattutto dal Sud Italia – aggiunge Filippo Tura –, dove registriamo un buon consolidamento della domanda e una fidelizzazione dei nostri maggiori partner di riferimento del mercato agenziale. Con Emirates e Qatar registriamo un successo operativo dovuto essenzialmente alla qualità del servizio di bordo e dei rispettivi network, in grado di prolungare di almeno mezza giornata il soggiorno balneare sull'isola offrendo operativi che partono dalle Maldive (verso l'Italia) la sera”.



Torna l'advance booking

Mosaico continua ad assicurare assistenza al cliente h24 attraverso il proprio ufficio corrispondente in loco. “Dai dati in nostro possesso, l’advance booking dell’estate 2023 sta andando molto bene e, in particolar modo, si stanno affermando i viaggi di nozze, i viaggi tematici con accompagnatore nel Sud-Est asiatico e la riconferma del successo dell'Indonesia, con tour più estensioni al mare nell'arcipelago di Karimunjava”.