Itabus punta sulla sostenibilità e aderisce a M’illumino di Meno

Itabus aderisce anche quest’anno a M’illumino di Meno, la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, che Rai Radio2 con Caterpillar organizza annualmente dal 2005 per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse.

Per la ricorrenza, che si celebrerà il 16 febbraio, la società ha deciso di sostenere il riciclo ed il riutilizzo, incrementando la collaborazione con Coripet, consorzio senza scopo di lucro che si occupa di raccogliere e riciclare le bottiglie in Pet.



Al momento ogni 30 bottiglie riciclate in un ecocompattatore Coripet si può richiedere un voucher sconto Itabus del 10%, ma nella settimana 13-19 febbraio basteranno infatti solo 15 bottiglie per avere lo stesso voucher.



“Sosteniamo M’illumino di Meno perché vogliamo fare la nostra parte nel sensibilizzare i cittadini e promuovere stili di vita sostenibili - spiegano in una nota Francesco Fiore ed Enrico Zampone, amministratori delegati di Itabus -. Da un semplice gesto come il riciclo di una bottiglia possiamo fare molto per il nostro Pianeta e siamo certi che i viaggiatori risponderanno con entusiasmo all’iniziativa. L’attenzione all’ambiente è uno dei motivi per cui molti passeggeri scelgono i nostri spostamenti condivisi e sostenibili”.