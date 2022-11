Aeroitalia: al via i collegamenti da Milano Beramo a Roma Fiumicino

Hanno preso il via oggi i nuovi voli di Aeroitalia dall’aeroporto di Milano Bergamo su Roma Fiumicino. Tre collegamenti giornalieri che, a partire dal prossimo 9 gennaio, saliranno a quattro.

La nuova rotta fa parte del piano della compagnia che ha deciso di prendere casa sullo scalo bergamasco partendo con quattro rotte per iniziare: oltre al collegamento su Roma nella winter sono previsti voli su Catania negli orari non coperti Ryanair e Bacau da dicembre. Mese nel quale ci sarà anche il grande salto della rotta su Londra Heathrow.



Ma su Bergamo i piani sono ben più ampi, ferma restando l’intenzione di non mollare Forlì anche la prossima estate: qui la compagnia è al lavoro per il lancio di almeno 25 rotte da coprire grazie alla crescita della flotta: “Abbiamo 5 B737, ma diventeranno 10 la prossima estate” ha spiegato a TTG il ceo Gaetano Intrieri. Aerei a cui si aggiungono anche i due Atr 72, il primo dei quali è appena stato posizionato su Trapani.