Dopo Milano Bergamo è ora la volta di Trapani. Aeroitalia raddoppia e sceglie come base al Sud Italia l’aeroporto siciliano da dove verranno avviate quattro retto posizionando- sullo scalo l’Atr 72 da 68 posti attualmente in flotta insieme ai 5 B737-800.

“È un’opportunità importante per il nostro vettore – ha commentato il ceo della compagnia Gaetano Intrieri nel corso della presentazione - e ci auguriamo di creare nuove sinergie per valorizzare il trasporto passeggeri. Viaggiare italiano in questo momento è anche un modo di ricreare lo spirito nazionale”.



I collegamenti attivati sono su Catania e Forlì, mentre da inizio dicembre entreranno nel network anche Firenze e Cagliari. Ma il progetto prevede anche una seconda fase di espansione con 5 rotte allo studio tra cui Perugia, Milano Linate e Verona.



Particolare soddisfazione in Sicilia per l’attivazione del volo intraregionale più volte richiesto dalle istituzioni locali: “Quando è stata lanciata la rotta per Catania sembrava una boutade, una provocazione in risposta alla difficoltà di muoversi all'interno della Sicilia e, invece, la compagnia Aeroitalia a Trapani è una realtà”, ha commentato il presidente della società di gestione dello scalo Salvatore Ombra.