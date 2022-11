“Abbiamo 5 B737-800 in flotta, ma diventeranno 10 entro la prossima estate”. Così l’amministratore delegato di Aeroitalia Gaetano Intrieri la scorsa settimana aveva anticipato a TTG Italia il piano di espansione della flotta volto a sostenere lo sviluppo del network, che per il prossimo anno prevede il raggiungimento di quota 25-30 rotte con un focus in particolare sull’hub di Bergamo.

L'intesa

E questa settimana è arrivato il primo tassello di questa crescita con l’annuncio dell’arrivo di tre Boeing 737 Max 8 grazie all’accordo con Air Lease Corporation. Secondo quanto anticipato da simpleflying, si tratta di un accordo di leasing a lungo termine con le consegne che partiranno nel 2023.



“Consideriamo questo accordo un passo molto importante per Aeroitalia – ha commentato Intrieri alla firma dell’accordo - nel suo piano di crescita verde sostenibile e per sostenere il mercato italiano. Il nostro team è molto orgoglioso del supporto e della fiducia che abbiamo ricevuto da ALC, uno dei più importanti locatori a livello mondiale”.