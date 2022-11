Il consiglio di amministrazione di Ita Airways, come ipotizzato negli scorsi giorni, viene azzerato. Le dimissioni della maggior parte dei membri, in base alle clausole inserite nello Statuto del vettore, hanno fatto decadere l'intera compagine della governance.

L'assemblea dei soci di oggi ha rappresentato uno spartiacque nella vicenda della compagnia aerea, nel cuore delle trattative per la cessione. Sono infatti state accolte le dimissioni che 6 membri del cda avevano presentato lo scorso marzo (ma che erano state di fatto congelate dal Governo Draghi) e quelle del consigliere indipendente Frances Ouseley, presentate nella giornata odierna. Sempre oggi ha comunicato la volontà di lasciare l'incarico anche il presidente Alfredo Altavilla, ma queste sono condizionate alla 'manleva' e al risarcimento richiesti dal manager.



Il nuovo consiglio di amministrazione

Come riporta repubblica.it, inoltre, il consiglio di amministrazione è stato snellito: secondo le nuove regole dovrà avere da 3 a 9 componenti, mentre in precedenza il numero poteva essere compreso tra 7 e 11.



La nomina del nuovo presidente e del consiglio di amministrazione è stata rimandata alla prossima assemblea dei soci, in programma martedì prossimo.



Ma tra le novità di oggi c'è anche l'annuncio del Ministero dell'Economia, che attualmente detiene il 100% delle azioni di Ita Airways, che prevede un aumento di capitale da 400 milioni entro la fine di novembre, per sostenere la liquidità della società. La cifra consentierà al vettore di continuare a operare senza problemi di cassa.