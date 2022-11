Dossier riaperto per ottenere le migliori condizioni possibili per lo sviluppo della compagnia e chiusura della privatizzazione di Ita Airways entro la fine dell’anno. Sono intervenuti a margine di due distinti eventi il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e quello delle Infrastrutture Matteo Salvini per fornire alcune indicazioni sulla linea del Governo in merito alla compagnia aerea.

Secondo quanto riportato da Lapresse, Urso ha spiegato che “il Governo cercherà le condizioni migliori perché vi sia lo sviluppo industriale di quella che non è più una compagnia statale ma è sicuramente ancora una compagnia di bandiera”.



Da parte sua Salvini ha sottolineato che l’importante è fornire un futuro certo al vettore a prescindere dall’offerta che si scelga. Fondamentale inoltre chiudere la partita entro la fine dell'anno: “Sarebbe opportuno altrimenti ci saranno altre centinaia di milioni di euro di denaro pubblico da spendere”.