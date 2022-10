Saudi Arabian Airlines: tre collegamenti per l'inverno sull'Italia

Due collegamenti da Roma e uno da Milano. E’ questo l’operativo invernale che verrà lanciato da Saudi Arabian Airlines per la Penisola. Dalla Capitale verranno effettuati voli su Rijadh con tre frequenze alla settimana e su Jedda con quattro collegamenti settimanali. Stesso numero di frequenze anche per la rotta tra Milano e Jedda.

“L’Italia è un mercato importante e siamo molto orgogliosi di fornire ai clienti italiani collegamenti giornalieri con l’Arabia Saudita – sottolinea Hisham Bindkhail, regional manager in Europa -. Il nostro orario invernale per l’Italia comprende voli da e per entrambi i principali aeroporti italiani, Roma e Milano, e offre agli ospiti una grande flessibilità quando viaggiano verso l'Arabia Saudita”.



Le rotte da e per Roma sono operate con aeromobili Airbus A320 in una configurazione composta da 20 posti in Business Class e 90 posti in Guest Class. Le rotte da e per Milano sono invece operate con il Boeing 787 Dreamliner, che offre 24 posti in classe business e 274 posti in classe economica.