Saudia apre il più grande Centro di controllo voli del Medioriente

È il più grande di questo tipo in Medioriente il nuovo Centro di controllo delle operazioni che Saudi Arabian Airlines - Saudia ha creato all’interno dell’edificio operativo inaugurato all’aeroporto King Abdulaziz di Gedda. L’edificio a due piani, che vanta servizi all’avanguardia, si estende su una superficie di 50mila metri quadrati e può ospitare oltre 1.100 dipendenti.

Un miniterminal per gli equipaggi

Situato in prossimità del lato opposto dell'aeroporto, così da garantire ai piloti e ai membri dell'equipaggio di cabina un facile accesso, è un vero e proprio miniterminal, completo di chioschi per l'imbarco automatico e cinque nastri per i bagagli, oltre a circa 15 sale riunioni per i briefing pre-volo dell'equipaggio di cabina.



"Siamo ansiosi di vedere il nuovo edificio Saudia Operations contribuire a rendere i nostri servizi di volo, che coprono oltre 100 destinazioni in quattro continenti, più puntuali ed efficienti che mai - ha dichiarato Ibrahim Al-Omar, direttore generale del Gruppo Saudia -. La nuova infrastruttura non solo è dotata di tecnologie innovative che ci pongono all'avanguardia nel mondo dell'aviazione, ma soddisfa anche facilmente le esigenze di Saudia e degli altri stakeholder dell'aeroporto".



Controllo in tempo reale del traffico

Il nuovo Centro di controllo delle operazioni coordina le linee di business del gruppo, comunica con gli aeromobili attraverso le sue strutture per garantire il controllo dei piani operativi e segue in tempo reale il traffico in tutti gli aeroporti nazionali e internazionali. È stato progettato per riunire tutti i settori direttamente coinvolti nelle operazioni di volo sotto un unico tetto, semplificando la comunicazione, ed è inoltre dotato di display da parete a parete che raffigurano tutti i sistemi di aviazione attualmente in funzione.



L'edificio dispone anche di un Centro di risposta alle emergenze, una sala completamente attrezzata che utilizza i più recenti sistemi integrati per analizzare gli imprevisti e accelerare il processo decisionale.