Saudia alza il livello dell’offerta con le suite di prima classe

Saudia Airlines ha presentato la propria suite di prima classe: a bordo della compagnia aerea saudita, il lusso è servito. Saudia First Suite consente di vivere il viaggio in modo ultra-confortevole grazie a uno spazio privato dove gustarsi 1500 ore di intrattenimento, comodamente distesi su un sedile di oltre 2 metri.

Ma non solo, si può decidere di lavorare sfruttando il servizio Wi-Fi o di addormentarsi in un letto completo di materasso e cuscino che il personale di volo preparerà su richiesta. Curati anche i dettagli di stile, chi opterà per questa soluzione, potrà coccolarsi con prodotti creati in esclusiva da Porsche Design e Furla, per esempio i pigiami.



Come riporta italiavola.com, a sorprendere è la cucina. Uno chef sarà a disposizione per soddisfare i desideri dei palati più esigenti con un menù à la carte che unisce piatti internazionali e sapori tradizionali dell'Arabia Saudita raccontati in quattro sontuose portate. G. G.