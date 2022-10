Arabia Saudita, Ria al decollo. Trattative per l'acquisto di 40 A350

È una delle operazioni più importanti dell'aviazione internazionale, non solo per il numero di aerei in trattativa, ma anche perché si tratta di costosi aerei per creare una nuova compagnia aerea, Ria, con la quale l'Arabia Saudita vuole rompere gli schemi nel mondo dei trasporti e fare concorrenza a Emirates, Qatar ed Etihad.

L'operazione, che è nelle fasi finali della trattativa, come riporta Preferente sarà portata avanti dal Saudi Public Investment Fund e dovrebbe portare all'acquisto di 40 Airbus A350.



Il fondo saudita intende arrivare fino a 75 aerei e la notizia, resa pubblica nel corso di un forum che si sta svolgendo in questi giorni in Arabia Saudita, non esclude che Boeing possa avere parte nel progetto.



In ogni caso, la nascita di Ría conferma un altro passo dell'Arabia Saudita per riorientare la propria vocazione dal petrolio al turismo e ai trasporti, seguendo in buona parte le orme del Qatar e soprattutto di Dubai. La nuova compagnia aerea avrà sede nella capitale, Riyadh, mentre Saudia, l'attuale più grande compagnia aerea del Paese, continuerà ad avere sede a Jeddah.