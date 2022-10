Volotea a Torino: Parigi e Palermo nel network per le festività natalizie

Doppia novità nella programmazione di Volotea sull’aeroporto di Torino per le prossime festività natalizie. Il vettore low cost attiverà infatti un collegamento bisettimanale sull’aeroporto Charles De Gaulle di Parigi a partire dall’8 dicembre. E dalla stessa data tornerà anche il Torino-Palermo, che avrà fino a tre frequenze alla settimana.

Con queste new entry saliranno così a 8 le destinazioni collegate da Caselle da Volotea: Cagliari, Lampedusa, Napoli, Olbia, Palermo, Pantelleria e Atene oltre alle due new entry. “Siamo felici del potenziamento delle rotte Volotea da Torino in occasione delle festività natalizie per due destinazioni ad elevata domanda di traffico – ha commentato Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport -. Siamo certi che i due collegamenti per Parigi e per Palermo soddisferanno le esigenze di viaggio sia di chi intende trascorrere le vacanze invernali in luoghi di interesse turistico, sia di coloro che vogliono riavvicinarsi ai familiari per le feste”.