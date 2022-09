Sardegna: Ita e Volotea verso la chiusura anticipata dei voli in continuità territoriale

Si va verso una chiusura anticipata di due mesi l’attuale regime di continuità territoriale con la Sardegna garantita da Ita Airways e Volotea. Lo stop negli accordi siglati avrebbe dovuto avvenire il 14 maggio del prossimo anno attraverso un rinnovo automatico, ma entrambe le compagnie avrebbero già annunciato di volere rinunciare, dovendo comunque garantire ancora 6 mesi di voli.

Tra le motivazioni addotte da Ita e Volotea ci sarebbe il peso del caro carburante che, nella situazione attuale, non renderebbe più sostenibile portare avanti voli in perdita, non essendo previste compensazioni economiche.



Secondo quanto riportato da Rainews, la Regione avrebbe già iniziato a muoversi e l’assessore ai Trasporti Giorgio Todde avrebbe avviato la macchina per un nuovo bando, questa volta con compensazioni, che prenderebbe il via allo scadere del programma degli attuali vettori.