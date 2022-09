Volotea: 6,5 milioni di pax nel 2022 e load factor al 90%

É un bilancio positivo quello relativo al 2022 di Volotea. La compagnia tra gennaio e agosto ha trasportato 6,5 milioni di passeggeri con un load factor intorno al 90 per cento, a fronte di un’offerta complessiva aumentata del 31 per cento rispetto al 2019 e quasi raddoppiata rispetto all’anno scorso.

“I segnali di ripresa di inizio estate si sono ampiamente confermati, consentendoci di ritornare ai volumi pre-pandemia in termini di numeri di passeggeri trasportati dal nostro network – ha sottolineato il presidente e fondatore Carlos Munoz -. Un risultato che si traduce in un forte stimolo per la compagnia, già al lavoro per definire le nuove strategie e programmare nuove proposte pensate per garantire ai passeggeri il miglior servizio possibile, in linea con le loro reali e rinnovate esigenze”.



In questo contesto ottimo anche l’andamento sul mercato italiano dove Volotea ha trasportato più di 1.800.000 passeggeri, totalizzando un incremento del 23% rispetto allo scorso periodo estivo.