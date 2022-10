Volotea in Spagna: da marzo il volo da Milano-Bergamo a Oviedo

Decollerà il 30 marzo 2023 il nuovo collegamento di Volotea da Milano-Bergamo a Oviedo, in Spagna. Le frequenze settimanali saranno tre: ogni martedì, giovedì e domenica.

“Grazie alla nuova rotta - commenta Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea - i passeggeri lombardi potranno scoprire la città di Oviedo a prezzi concorrenziali, ma riusciremo anche ad amplificare il traffico di turisti stranieri, sostenendo e rafforzando l’economia locale”.



La tratta, che prevede un’offerta complessiva di oltre 34mila posti pari a 220 voli, si affianca a quelle interne in partenza dal Caravaggio per Lampedusa, Pantelleria e Olbia, per un totale di 4 destinazioni.

Durante la stagione estiva 2022 Volotea ha trasportato a Milano Bergamo oltre 72mila passeggeri, registrando un load factor del 97%.